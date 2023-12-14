

ترأس القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت أ.د.أحمد المخيال الاجتماع الثالث لمجلس كلية الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2023 - 2024، بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة - بمدينة صباح السالم الجامعية - بالشدادية، وذلك بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الأكاديمية أ.د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد رائف السماوي، ورؤساء المجال بالكليات الجامعية المختلفة.



ومن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمدرجة في جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بتاريخ 13-11-2023، ومناقشة مذكرة بشأن لائحة الدراسات الصيفية، ومذكرات الشؤون الطلابية: مذكرة بشأن إعلان وشروط التقديم للعام الجامعي 2024 - 2025، ومذكرة بشأن تحديد نسبة النجاح في اختبار القبول لبرامج الدراسات العليا.



وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة مذكرات الشؤون الأكاديمية: مذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير الآداب في التاريخ بمجال الآداب، ومذكرة بشأن استثناء بعض طلبة الدكتوراة في الحديث الشريف وعلومه من الضوابط الإجرائية لتسليم نموذج (AC2) خطة البحث وميزانية (الأطروحة - الرسالة - المشروع) لكلية الدراسات العليا التي أقرها مجلس الكلية الموقر بتاريخ 14/2/2023.