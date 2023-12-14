قال مركز العجيري العلمي إن مربعانية الشتاء على موعد مع دخول موسم ثاني نجومها في 20 ديسمبر الجاري وهو نجم القلب.



وأضاف المركز في بيان لـ«كونا» أن نجم القلب مدته 13 يوما ويشهد أطول ليل وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل بدءا من الانقلاب الشتوي الذي سيصادف 22 ديسمبر الجاري.



وأوضح أن نجم القلب يعد ثاني منزلة من منازل الشتاء ويتزامن مع دخول هذا النجم انتهاء أشهر الخريف وبدء فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وبداية برد الانصراف أي انصراف الشمس وتحول مسارها الظاهري نحو الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة لها جنوب السماء وسيكون ذلك في يوم الانقلاب الشتوي.



وذكر أن من مميزات نجم القلب لونه الأحمر حتى أنه يسمى عند المزارعين (الأحيمر) مبينا أن خلال هذا الموسم يزيد مستوى البرودة بشكل عام ويتشكل الصقيع وتهب الرياح الباردة ويظهر الضباب.



ولفت إلى أنه بحسب التقويم الزراعي فإن دخول نجم القلب فترة مهمة للمزارعين حيث تكون فترة بداية غرس بعض النباتات والأشجار وتقليم أخرى وزراعة الحبوب وبعض الخضراوات وفيه تحدث هجرة لبعض الطيور ومنها الأوز الشتوي.



في سياق آخر أشار المركز إلى أن هلال شهر جمادى الآخرة ولد فجر اليوم الأربعاء الساعة 2 و33 دقيقة.