بيروت - عامر زين الدين



دعت كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابية الى «التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري».



وقال بيان عقب اجتماع للكتلة برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وحضر جانبا منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، انه تم البحث في آخر المستجدات وبجدول أعمال جلسة مجلس النواب التشريعية واقتراحات القوانين المعروضة على الهيئة العامة. وأكدت الكتلة موقفها «الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية العليا، لاسيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان».