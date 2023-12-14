بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع إن «الأهمية في ملف قيادة الجيش تكمن في أن الجيش اللبناني ليس مؤسسة مثل غيرها فعلى الرغم من كل ما حصل في 7 أكتوبر قام بكل ما يلزم للمحافظة على الأمن، معتبرا ان «للجيش اللبناني أهمية قصوى في هذه المرحلة خاصة مع ما يحصل إقليميا، ونستغرب لماذا البعض يريد تغيير قائد الجيش الآن ولا دولة تغير قائد جيشها في مثل هذه الأوقات؟».



وأضاف، في مؤتمر صحافي من معراب، «أي قائد جيش تأتي به الحكومة يكون على صورة ومثال الممانعة، وتمنينا على الرئيس نجيب ميقاتي التمديد للعماد جوزاف عون حتى انتخاب رئيس جديد»، كاشفا «عرض وفد من المعارضة ملف قيادة الجيش على الرئيس نجيب ميقاتي لكن «ما إلو شي بالحكومة» على الرغم من أنه رئيسها».



وتابع جعجع «إذا بدو يصير في تمديد للعماد عون «لازم يصير هلق» واقتراح القانون المقدم سابقا كان لرفع سن التقاعد من الآن حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية».



وسأل «كيف يقبل البعض بتعيين قائد جديد للجيش اللبناني بغياب رئيس للجمهورية؟ أقل الإيمان إبقاء القائد الحالي حتى انتخاب الرئيس المقبل».



وتابع جعجع «لدينا دولة بلا رأس وحكومة تصريف أعمال ودور الجيش محوري وحساس جدا، فلنتخيل أن الأمن مضروب وسط الأزمة الاقتصادية مثل ما حصل في دول أميركا اللاتينية خلال الانقلابات».



ومضى بالقول «محور الممانعة يعتمد على قمع الناس، ومثال على ذلك ما حصل في سورية وإيران خلال الثورة، وكلنا نعلم ما حصل سابقا خلال فترة الوصاية السورية في لبنان، وهذا المحور منذ «ثورة الاستقلال» في 2005 ما شال عينه عن قيادة الجيش».



وشدد جعجع على أن «حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى «بوليس سري» لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش».



وأشار إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش، ونحن ننظر إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الجمعة بشكل «مريب»، فالتمديد في هذه الجلسة لقائد الجيش سيؤدي بنسبة كبيرة إلى الطعن به».