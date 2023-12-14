القاهرة ـ هالة عمران



استهل د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة امس بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.



كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر، الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضا عن وعيهم الشديد، ووطنيتهم، وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.



وتوجه د.مصطفى مدبولي بتحية خاصة للمرأة المصرية العظيمة، مشيرا إلى أنها كانت دوما عند حسن الظن بها، سباقة وقت التحديات، تشد من أزر المجتمع كله.



كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتحية والتقدير لأهالينا من الشيوخ كبار السن، وذوي الهمم، الذين زينوا اللجان الانتخابية بحضورهم الكريم، وإصرارهم على المشاركة في هذا المحفل الانتخابي الأهم، في هذه الفترة التي تشهد الكثير من التحديات.



وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا الأمن والأمان لهذا الوطن، لينعم أبناؤه بحقوقهم الدستورية، وليقول كل منهم رأيه في انتخابات حرة نزيهة.



وتابع: كل الشكر والتحية لكل الوزارات والهيئات والجهات التي شاركت في خروج هذا المشهد الانتخابي المشرف لمصر كلها.



وأشار مدبولي إلى أن المؤشرات المبدئية لنتائج الفرز في الانتخابات الرئاسية، تشير إلى نسبة مشاركة غير مسبوقة، كما صرحت الهيئة الوطنية في اليوم الثاني للانتخابات، ما يمثل دليلا جديدا على وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري في هذا التوقيت الدقيق.



وتقدم د.مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير للإعلام المصري الذي أعطى مساحة متساوية لكل المرشحين لعرض رؤاهم وبرامجهم الانتخابية، كما تابع، ونقل، على الهواء مباشرة، ومن أمام اللجان الانتخابية، كل ما جرى في ثلاثة أيام تاريخية، ليرى العالم كله كيف يسطر المصريون صفحات جديدة في سجل الانتخابات الديموقراطية.



وعبر رئيس الوزراء عن مشهد الانتخابات الرئاسية أنه يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة، قائلا: هذا الشعب المصري العظيم الذي إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات، يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته.. وهذه هي عظمة وحضارة هذا الوطن وعمقه التاريخي.