أسامة أبو السعود

يغلق اليوم الخميس باب قبول طلبات الموظفين الراغبين في الإيفاد للإجازات الدراسية (بكالوريوس) للعام الدراسي 2024/2023 بوزارة العدل. وجاء في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه «تعميم رقم (25/2023) بشأن الإعلان عما تضمنه كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 2023111610 المؤرخ في 2023/11/15 بشأن اعتماد خطة الايفاد للعام 2024/2023 الخاص بالإجازات الدراسية للحصول على دبلوم (بعد الثانوية - شهادة البكالوريوس) للعام الدراسي 2024/2023:



أولا: تخصصات تربوية - شريطة النقل لوزارة التربية بعد التخرج والحصول على المؤهل والعمل بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان.



ثانيا: تخصص التمريض - دبلوم تمريض أكاديمي أو بكالوريوس تمريض داخل وخارج الكويت شريطة الالتزام بالمسمى الوظيفي الذي يحدده الديوان أو النقل لإحدى الجهات الحكومية التي يتضمن كادرها الهيئة التمريضية بعد الحصول على المؤهل.



وتابع قرار وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، انه على قطاعات وإدارات الوزارة مراعاة ما يلي:



أولا: التعميم على جميع الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم للمرحلة الدراسية سالفة الذكر تعبئة النموذج الخاص المرفق بالتعميم واعتماده من مدير الإدارة التي يتبعها مع ضرورة احضار قبول الجامعة المراد الالتحاق بها وإرسال النموذج بعد تعبئته لإدارة الشؤون الإدارية على اليوزر الخاص ببرنامج التراسل الالكتروني (الداو) الخاص بسكرتارية إدارة الشؤون الإدارية.



ثانيا: الخطة الدراسية المطلوبة لسنة دراسية واحدة 2024/2023.



ثالثا: مرحلة الاجازات الدراسية تقتصر على (البكالوريوس) فقط للتخصصات التربوية دبلوم أكاديمي وبكالوريوس لتخصص التمريض.



رابعا: آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام 2023/12/14، ولن يتم النظر في التعديل أو الإضافة بعد هذا التاريخ.



خامسا: ضوابط اختيار المرشحين للإجازات الدراسية داخل الكويت وفقا للضوابط التالية:



1- أن تكون مدة خدمة الموظف بالوزارة لا تقل عن ثلاث سنوات.



2- أن يكون الموظف قد حصل على آخر تقريرين كفاءة بدرجة (ممتاز).



3- ألا يكون الموظف قد سبق وأن أجل طلبه أو دراسته لعامين متتاليين.



4- ألا يزيد عمر المتقدم للخطة الدراسية عن (50 عاما).



5- تكون المفاضلة بين المتقدمين المستوفين للشروط وفقا المعايير الاختيار الآتية: الأعلى في الدرجة المالية، فالأقدم في شغلها، فالأقدم في التعيين بالوزارة.



سادسا: التخصصات المطلوبة للإجازات الدراسية:



التخصصات التربوية: تربية لغة عربية، تربية لغة انجليزية، تربية بدنية (إناث فقط) تربية لغة فرنسية (ذكور)، تربية رياضيات.



تخصص التمريض: دبلوم أكاديمي، بكالوريوس تمريض.