مريم بندق



أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية. تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان جاء بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق. وأوضح أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» أنه تم تسجيل 2200 مواطن للتوظيف في المرحلة رقم 85.هذا، ويغلق ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل للتوظيف الحكومي مساء غد الجمعة، وذلك عند الدقيقة الأولى من بعد الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، والذي كان قد بدأ في 1 الجاري ولمدة 15 يوما.

رئيس «الديوان» د.عصام الربيعان: استكمال جهود التنمية وبرنامج عمل الحكومة يتطلب خطوطاً ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية

تحقيق هيكل تنظيمي يتضمن وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة ونشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيداً من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة





أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية.



تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان جاء بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد، ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق.



وأوضح د. عصام الربيعان أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.



وأكد القائمون على الورشة أن الهدف من الإطار والدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري، ان العاملين بالقطاع الحكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة، الجهات الحكومية لديها القدرة اللازمة لتطبيق هذه الحوكمة بمنهجية علمية، نظام مؤسسي والعمل للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي، جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية والنزاهة.



وتم شرح متطلبات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وهي قيادة لديها رؤية إستراتيجية داخل المنظمات العامة، خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري، نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة، وتوظيف عدد من المداخل السلوكية لإدارة التغيير «الوكز السلوكي - التنبيه السلوكي»، وتم أيضا التطرق إلى مكونات برنامج دعم الحوكمة المؤسسية الذي يتكون من تصميم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية، صياغة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية، وبرنامج إعداد المدربين، وتشكيل الهيئة الوطنية للحوكمة المؤسسية، وبناء قدرات الكوادر بالجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية، وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية (جزء من المنظومة المتكاملة لإدارة مشروعات التنمية).

تسجيل 2200 مواطناً للتوظيف في المرحلة الـ 85 والباب يغلق بعد غد بعد استمراره منذ 1 ديسمبر





علمت " الأنباء" أنه تسجيل 2200 مواطناً للتوظيف في المرحلة رقم 85 .



هذا ، و يغلق ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل للتوظيف الحكومي مساء بعد غد الجمعة وذلك عند الدقيقة الأولى من بعد الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل، والذي كان قد بدأ في 1 ديسمبر الجاري ولمدة 15 يوما

رئيس "الديوان" د. عصام الربيعان: استكمال جهود التنمية وبرنامج عمل الحكومة يتطلب خطوطاً ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية

تحقيق هيكل تنظيمي يتضمن وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة و نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيداً من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة







أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، أن أهمية الحوكمة المؤسسية تأتي من أنه لا يمكن أن نستكمل أي جهود للتنمية وبرنامج عمل الحكومة ما لم تكن هناك خطوط ومسارات واضحة لموضوع الحوكمة المؤسسية.



جاء تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بمناسبة تنظيم قطاع التطوير الإداري المسؤول عنه الوكيل المساعد محمد سليمان الأحمد ورشة تطبيق الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للعاملين بالجهات الحكومية تمهيدا لبدء التطبيق .



وأوضح د. عصام الربيعان، أن الحوكمة بمفهومها العام هي نشر ثقافة مؤسسية تحقق مزيدا من الشفافية والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة العامة، وتتمثل الحوكمة في تحقيق هيكل تنظيمي بمعنى وحدات إدارية قادرة على إبراز مفهوم الحوكمة.



وأكد القائمون على الورشة أن الهدف من الإطار والدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري، العاملون بالقطاع الحكومي لديهم الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة، الجهات الحكومية لديها القدرة اللازمة لتطبيق هذه الحوكمة بمنهجية علمية، نظام مؤسسي والعمل للحوكمة بالجهاز الإداري الحكومي، جهاز إداري حكومي يتصف بالشفافية والنزاهة.



وتم شرح متطلبات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية، وهي قيادة لديها رؤية إستراتيجية داخل المنظمات العامة، خطة إستراتيجية وطنية شاملة لإصلاح الجهاز الإداري ، نشر الوعي بمفهوم الحوكمة المؤسسية داخل الجهاز الإداري بالدولة ، وتوظيف عدد من المداخل السلوكية لإدارة التغيير " الوكز السلوكي - التنبيه السلوكي "



وتم أيضا التطرق إلى مكونات برنامج دعم الحوكمة المؤسسية الذي يتكون من تصميم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية ، صياغة الدليل الوطني للحوكمة المؤسسية ، و برنامج إعداد المدربين ، وتشكيل الهيئة الوطنية للحوكمة المؤسسية ، وبناء قدرات الكوادر بالجهات الحكومية ، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية ، وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية الإلكترونية( جزء من المنظومة المتكاملة لإدارة مشروعات التنمية ).