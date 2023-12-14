عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم الامراض الجلدية بمستشفى مبارك الكبير ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وأمين صندوق رابطة أطباء الجلد الكويتية د.منار العنزي عن انطلاق المؤتمر السنوي لرابطة أطباء الجلد الكويتية 16 ديسمبر الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي، وسيستمر لمدة 3 ايام في فندق والدورف استوريا. واعتبرت العنزي في تصريح صحافي ان المؤتمر يعد «الاضخم» في الكويت لطب الجلدية والليزر والتجميل، مشيرة الى انه سيلقي الضوء على آخر ما توصل إليه العلم في هذه المجالات، منها الامراض الجلدية وعلاجها وامراض الشعر والاظافر والاغشية المخاطية، والطب التجميلي والليزر. ولفتت الى أن المؤتمر سيضم عدة نشاطات منها، أكثر من 25 ورشة عمل، و90 محاضرة، بمشاركة 60 محاضرا من داخل وخارج الكويت، مشددة على أن المؤتمر يهدف الى تشجيع البحث العلمي، حيث سيقوم المشاركون بتقديم عدة أوراق علمية، وستختار اللجنة العلمية للمؤتمر الافضل منها وتكريم القائمين عليها.