حصد بنك الخليج جائزة «أفضل برنامج لبطاقة مسبقة الدفع في الكويت» لعام 2023، وذلك خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في دبي مؤخرا، بحضور عدد كبير من قادة الصناعة المصرفية في المنطقة.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: سعداء بالحصول على الجائزة التي تؤكد على المزايا التي توفرها البطاقات مسبقة الدفع من بنك الخليج، وقدرة البنك على الابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته.



وأشار إلى أن بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع من بنك الخليج تتمتع بمزايا مثالية لإدارة النفقات اليومية، ويمكن استخدامها بكل سهولة وأمان من قبل جميع أفراد العائلة، فضلا عن الخصومات الكبيرة لدى الكثير من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.



ولفت إلى أن تعاون بنك الخليج مع ماستركارد أثمر عن إصدار بطاقة «موج» أول بطاقة مصرفية مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي في الشرق الأوسط، وكذلك «red plus»، أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، وهما توفران للعملاء أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت.



ونوه إلى أن برنامج الاسترداد النقدي في بنك الخليج يمثل قيمة مميزة إلى تجربة العملاء في استخدام بطاقاتهم الائتمانية، حيث تمنحهم مكافآت نقدية فورية على جميع المبالغ التي يتم إنفاقها محليا ودوليا من السوبر ماركت إلى محلات الأزياء والمطاعم وحجوزات التذاكر والفنادق وكل المصروفات الأخرى.



وأكد أن بنك الخليج حريص على توفير تجربة عملاء لا تضاهى من خلال توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار، ونعد عملاءنا بالمزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي متطلباتهم وتواكب طموحاتهم.