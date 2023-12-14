نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» برنامجا تدريبيا لموظفيها في مجال «الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الالكترونية»، وشملت موضوعات التدريب شرحا لأساليب الاحتيال الالكتروني وطرق تجنبها وأشهر الحيل المستخدمة، وذلك ضمن اهتمام الشركة المتواصل بالارتقاء بمستوى أداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية نحو الالتزام بتطبيق الضوابط والاجراءات في هذا المجال، وتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات فيه.



وذكر مساعد مدير دائرة الموارد البشرية في شركة «بيتك تكافل» مشعل الشرهان ان البرنامج التدريبي تضمن العديد من المحاور المهمة، وأبرزها تدريب المشاركين على فهم قواعد وأسس وعناصر الأمن السيبراني والتهديدات المختلفة التي تواجه مستخدمي نظم المعلومات من العاملين بالشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، مع توضيح جوانب الحماية القانونية للأمن السيبراني، وعرض جوانب هجمات الفدية وأشهر أنواعها، بالإضافة إلى توضيح الجهود الوطنية والدولية للحماية من الهجمات السيبرانية، مع تعريف المشاركين بقواعد الأمن السيبراني، وكيفية التعامل مع نظم المعلومات المستخدمة وآليات الحماية بأطوارها المختلفة، مع بعض التطبيقات العملية على المجال التأميني، وبيان الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد وأعمال الشركات محليا وعالميا، وآلية تطبيق الاجراءات والضوابط الواجبة لتعزيز الأمن السيبراني، وتفادي المخاطر المتعلقة بالهجمات والاختراقات للبرامج والأنظمة.



وأضاف أن المشاركين من الموظفين قد أبدوا تفاعلا كبيرا مع محتوى البرنامج ومحاوره وما تضمنه من معلومات عن أحدث أساليب «الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الالكترونية»، وأعربوا عن تقديرهم لمحتواه العلمي ورغبتهم في تطبيق ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.