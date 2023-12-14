شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تحقيق المكاسب السوقية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك بإضافة 103 ملايين دينار بجلسة امس ليصل إجمالي القيمة إلى 40.123 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.2%.



وجاء ارتفاع القيمة السوقية مدفوعا باستمرار استقبال الأسهم القيادية، وفي مقدمتها الأسهم البنكية التي تحظى بإقبال لافت في الفترة الأخيرة كونها تمثل الركيزة الأساسية في عملية بناء المراكز الاستثمارية الجديدة، وفي المقابل تراجعت السيولة المتدفقة للسوق أمس بنسبة 30% بإجمالي بلغ 55.3 مليون دينار مقارنة بـ 79.4 مليون دينار بجلسة أول من امس، كما انخفضت امس كميات الأسهم المتداولة بنسبة 21.3%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 203 ملايين سهم تراجعا من 258 مليون سهم.



وانتهت جلسة امس على تباين في أداء المؤشرات، إذ استمرت عمليات تجميع الأسهم المدرجة بالسوق الأول ليرتفع المؤشر بنسبة 0.39% بإضافة 29.1 نقطة ليصل إلى 7455 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% بخسارته 13.5 نقطة ليصل إلى 5518 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بمكاسب 17.5 نقطة ليصل إلى 6788 نقطة.



وفي سياق آخر، أعلنت بورصة الكويت امس عن تنفيذ 4 صفقات متفق عليها على أسهم مجموعة الخليج للتامين، واستنادا إلى بيانات البورصة، فقد بلغ إجمالي عدد الأسهم بهذه الصفقات 131.8 مليون سهم، بقيمة 256.5 مليون دينار، إذ بلغ سعر السهم في الصفقات 1.94 دينار، وتم تنفيذ صفقة البيع لصالح شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن.



ولفتت البورصة إلى أن الصفقة الأولى تم إجراؤها على 16 مليون سهم، بقيمة 31.1 مليون دينار، وتمثل البائع في شركة كامكو للاستثمار كحساب المحافظ لصالح العميل شركة الاستشارات الكويتية المتحدة، وكان المشتري في تلك الصفقة أيضا شركة كامكو للاستثمار كحساب المحافظ لصالح العميل المتمثل في شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن.



وتمت الصفقة الثانية على 91.3 مليون سهم، بقيمة 177.7 مليون دينار، وكان البائع فيها شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، واشترت أيضا شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن، ونفذت «كامكو» أيضا الصفقة لصالح الطرفين.



اما الصفقة الثالثة فكانت لنفس المشتري وكان البائع بها شركة أوفرلاند العقارية، بنحو 15 مليون سهم، بلغت قيمتها 29.2 مليون دينار، وتمت الصفقة الرابعة ببيع 9.5 ملايين سهم بقيمة 18.4 مليون دينار.