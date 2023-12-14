

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعيين كل من أحمد الخضر لشغل منصب مدير عام لقطاع العمليات ومحمد آل هيد في منصب رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي. ويأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية وتنمية البنك لرأسماله البشري ضمن استراتيجيته الشاملة الهادفة إلى الارتقاء بالكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مناصب قيادية.



وقد تم اختيار الخضر لشغل منصب مدير عام لقطاع العمليات بناء على خبراته السابقة في مجال العمليات والجوانب التشغيلية المرتبطة بالخدمات المصرفية من خلال مسيرة عمله في العديد من المصارف والشركات المالية المرموقة لفترة تزيد على 17 عاما، بالإضافة إلى ما يملكه من مؤهلات عالية وخبرة مهنية كبيرة في مجالات العمل المصرفي اكتسبها من عمله لدى مؤسسات مصرفية محلية مرموقة. ويتمتع الخضر بمهارات وخبرات مكثفة في العديد من المناصب التنفيذية في مجال العمليات المصرفية والتشغيلية وشارك في وضع استراتيجية وخطط العمل المرتبطة بقطاع العمليات والإدارات التابعة لهذا القطاع.



وحصل الخضر على درجة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو، وشهادة مدير ائتمان معتمد من معهد الدراسات المصرفية، وعمل في كثير من المؤسسات المالية والمصرفية منها بنك الكويت الوطني وبنك الائتمان الكويتي والشركة الأهلية القابضة.



على الجانب الآخر، فإن آل هيد يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 16 عاما تدرج خلالها في عدة مناصب وظيفية مهمة ترتبط بنشاطات ومجالات ترتكز على تحسين جودة خدمة العملاء، وضبط جودة الأنظمة وتطوير وابتكار الخدمات الرقمية والقنوات البديلة وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتكنولوجية مدعومة بمعرفة ومهارات مكتسبة من العمل في القطاعات المختلفة بالبنك التجاري.



وقد حصل محمد آل هيد على عدة شهادات تقنية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وإدارة وضبط معايير جودة الانظمة والخدمات، بالإضافة الى الشهادات المهنية من مجموعة برامج التعليم التنفيذي في مجال التحول الرقمي والابتكار ومجال الأعمال والقيادة، منها على سبيل المثال لا الحصر جامعة هارفارد، وكلية إدارة الأعمال الدولية إنسياد، ومدرسة لندن للأعمال، وجامعة كاليفورنيا بيركلي.



والتحق آل هيد بالعمل في البنك التجاري الكويتي عام 2007 وتدرج وظيفيا إلى أن شغل منصب رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار بالوكالة في 2022 منذ تأسيس الإدارة، وعمل على إجراء تغييرات ملحوظة لتحسين آليات العمل وتطوير التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.