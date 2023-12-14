حصل بنك وربة على شهادة الآيزو المرموقة في نظام إدارة الجودة العالمية ISO 9001:2015 بعد اجتيازه جميع مراحل التقييم بنجاح، وتعد هذه الشهادة المعيار الأول والأفضل في العالم لتحسين أداء العمليات ومستويات رضا العملاء. وهذه الشهادة تساعد المؤسسات على مراقبة الجودة وإدارتها في جميع العمليات، وتضع معيارا مرجعيا لقياس العمليات بطريقة موضوعية.



وأعربت رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة ليالي الفهد عن فخرها واعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزام «وربة» بتطبيق رؤيته الهادفة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة الجودة وفق المعايير الدولية، الأمر الذي رفع سقف التحديات أمامه، لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء، مشيرة إلى أنها إضافة جديدة لرصيد إنجازات البنك، حيث تعد هذه الشهادة تتويجا لجهود البنك على مدى السنوات الماضية ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى عملياته. وذكرت أن حصول «وربة» على شهادة الآيزو يأتي بالتزامن مع تنامي التنافسية في قطاع الأعمال المصرفية، ما زاد من قدرات «وربة» التنافسية، والتشجيع على مواصلة تحقيق التميز في جميع منتجاته وخدماته تلبية لاحتياجات عملائه وحرص البنك الدائم على اتباع أحدث السبل والتطبيقات في منهجية العمل وتلبية متطلبات العملاء وشركاء التنمية والنجاح.



وأشارت إلى سعي البنك باستمرار في تحسين أنظمة إدارة الجودة والعمليات وانعكاساتها على مستوى البنك، موضحا أن هذه الشهادة الجديدة تعتبر خطوة تطويرية مهمة لنظام الجودة الإداري في البنك عبر الحصول على اعتراف دولي، مما يعد دليلا فعليا على تطبيق البنك لسياسة الجودة والمتمثلة بالتطور المستمر، وتحسين رضا العملاء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والتي تتماشى مع تطلعات البنك في تعزيز مكانة بنك وربة الريادية في القطاع المصرفي الكويتي، وتبني منهجية التحول الرقمي في مختلف عملياته.



جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 حسب تصنيف فوربس الشرق الأوسط.