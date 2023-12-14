القاهرة ـ خديجة حمودة ـ هناء السيد



تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذلك أوراق العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام.



وقال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات ـ بحسب وكالة (أ ش أ) ـ إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التي أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية.



وأضاف المصدر أن الهيئة تضطلع بدورها نحو مراجعة كل أوراق العملية الانتخابية ومحاضر فرز الأصوات، وإنجاز أعمال تجميع الأصوات من واقع محاضر اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية يوم الاثنين المقبل.



وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن انتخابات الرئاسة المصرية اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.



وأشاد العسومي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة المصرية بأكبر وفد في تاريخه، بسير عملية الانتخابات التي جرت على مدار ثلاثة أيام.. مقدما التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في الانتخابات..



ووصفها «بأنها كانت بمنزلة عرس ديموقراطي وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية». وأكد أن من أهم الملاحظات التي استوقفت وفد البرلمان العربي خلال متابعته للانتخابات هي نسبة المشاركة المرتفعة وغير المسبوقة للناخبين، مبديا إعجابه وتقديره الشديد لعراقة وأصالة الشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه شعب فريد من نوعه.



وقال العسومي: «إنه في الكثير من الدول قد تؤدي التحديات الداخلية والخارجية إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ولكن في الحالة المصرية دفعت هذه التحديات المواطنين المصريين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول دولتهم والوقوف وراءها في هذه المرحلة الحاسمة، وخرجوا بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد»،.