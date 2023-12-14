هادي العنزي



يغادر صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 24 الجاري، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية الـ 25 للمنتخبات التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.



ويشارك في البطولة العربية الـ 25 لكرة السلة 10 منتخبات، هي: الكويت، ومصر (البلد المستضيف)، وليبيا، والمغرب، والجزائر، والإمارات، وموريتانيا، والصومال، وتونس، والأردن.



ويرأس الوفد رئيس مجلس إدارة الاتحاد ضاري برجس، ويضم الوفد فهد البوص، ومحمد الحساوي إداريان، والألماني بيتر شومرز مدربا، وبشير فريح مساعدا للمدرب، و11 لاعبا، هم: محمد عدنان، وعبدالرحمن السهو، وتركي الشمري، والكسندر الغيص، ومصطفى الرفاعي، ويوسف الحمدان، وعبداللطيف الفرج، ونواف العنزي، وعبدالله توفيق، وحسن بورميه، وعمران جوهر، على أن يلتحق بالوفد لاعبو كاظمة، وهم: يوسف بورحمه، وعبدالعزيز الحميدي، واحمد البلوشي، فور انتهاء مباراة «البرتقالي» امام الشمال القطري، التي من المقرر إقامتها 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة دوري «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج.



هذا، وقال ضاري برجس ان المنتخب سيخوض 4 وديات في المعسكر التدريبي، مضيفا: «نأمل أن يصل الفريق إلى أفضل جاهزية ممكنة خلال الفترة المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، والمنافسة على المراكز المتقدمة، رغم مشاركة منتخبات عريقة على مستوى آسيا كالأردن صاحب فضية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وتونس ومصر أبطال القارة الأفريقية»، لافتا إلى أن قصر فترة الإعداد يرجع إلى مشاركات الأندية الكويتية في البطولات الآسيوية.



وأشاد برجس بدعم الهيئة العامة للرياضة لجميع منتخبات كرة السلة، ومجلس إدارة نادي الكويت بالموافقة على إعارة المدرب الألماني بيتر شومرز لقيادة الأزرق في البطولة العربية، مؤكدا أن منتخب الكويت يضم العديد من المواهب المميزة عربيا وآسيويا، وقادر على تقديم صورة مشرفة لكرة السلة الكويتية.