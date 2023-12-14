مبارك الخالدي



أكد المنسق الإعلامي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء سالم الحربي جاهزية الفريق لمواجهة الكويت غدا في الجولة العاشرة لدوري زين الممتاز.



وقال الحربي لـ «الأنباء»: «نستعد لخوض المباراة المرتقبة أمام الكويت بتفاؤل كبير بعد ما لمسناه من اثر معنوي كبير للمدرب عبدالله الشلاحي على اللاعبين وإعادة توظيف البعض منهم وبما يحقق رؤيته الفنية داخل الملعب وهذا كان واضحا في المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام الساحل قبل 3 أيام وحققنا فيها الفوز 3-1»، مضيفا: «تفاعل اللاعبين مع المدرب الشلاحي سيأتي بثماره مع الوقت، فهو مدرب طموح يمتلك فكرا جيدا».



وقال الحربي: «ما زلنا نؤدي مهامنا كجهاز إداري أو فني ولاعبين بعيدا عن المشاكل الإدارية التي تلف النادي حاليا ولن نتأثر بها وهي شأن ذوي الاختصاص في مجلس الإدارة، لكننا حريصون على عدم امتدادها داخل الفريق أو الملعب».