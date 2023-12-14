

ناصر العنزي



تنطلق اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري زين الممتاز استكمالا لجولة سابقة شهدت تغييرا في مراكز الصدارة، حيث تقام مباراتان، يلتقي في الأولى القادسية ثالث الترتيب بـ 19 نقطة مع خيطان قبل الأخير بـ 6 نقاط على ستاد الصداقة والسلام، وفي المباراة الثانية يستضيف الشباب السابع برصيد 11 نقطة على ملعبه في الأحمدي جاره الفحيحيل الثامن بـ 6 نقاط.



القادسية وجماهيره تنظر بعين الفوز ولا سواه اليوم للاستمرار في لعبة الكراسي مع العربي المتصدر ووصيفه الكويت بعدما اشتد الصراع على المقدمة، وفوزه سيمنحه صدارة مؤقتة، واستعدادا لمباراة اليوم التي قد يراها البعض سهلة إلا أنها ستكون غير ذلك، فالفرق التي تواجه فرق المقدمة تسعى لإحراجه وتقديم أفضل ما لديها.



وقد جمع المدرب محمد إبراهيم لاعبيه وتدارس معهم أوجه القصور أولا في المباراة السابقة مع الشباب رغم فوزهم برباعية كي لا تتكرر الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم، وسيعود إليه اليوم نجمه الليبي محمد صولة بعد إيقافه في المباراة الماضية، فيما يواصل الحارس خالد الرشيدي غيابه للإصابة، وأجاد بديله علي جراغ في أداء مهمته، أما خيطان، فقد تراجعت نتائجه كثيرا في المباريات الماضية، واحتل مركزا متأخرا مع الجهراء بعد تعادلهما في المباراة الماضية.



وفي مباراة الجارين الشباب والفحيحيل، فإن الأول يسعى لتعويض خسارته الثقيلة من القادسية في المباراة الماضية رغم أنه كان في حالة فنية جيدة قبل المباراة، ولكن وضح أن شباب الأحمدي بحاجة إلى ترميم دفاعه بعدما دخل مرماه 18 هدفا، وأيضا الفحيحيل يأتي في مركز متأخر واستقبلت شباكه 19 هدفا، وتمكن في المباراة الماضية من خطف نقطة من السالمية بتعادل سلبي.