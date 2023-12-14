يعقوب العوضي



أعلن إداري فريق كرة اليد بنادي السالمية يعقوب الموسوي عن اعتذاره لعدم الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، وذلك لظروف خاصة خارجة عن الإرادة. وقال الموسوي عبر حاسبة الخاص في «إكس»: «بعد 5 سنوات من العمل مع الفريق ونظرا لظروف خاصة خارجة عن الإرادة، اعتذر عن الاستمرار في مهام عملي مع الفريق، وأشكر كل من عملت معهم خلال تلك الفترة، وأتمنى كل التوفيق للاعبين والفريق». من جهة أخرى، تعاقدت إدارة نادي الفحيحيل مع المدرب الوطني عبدالرحمن نشمي وضمته إلى الجهاز الفني مساعدا، وذلك ضمن خطط الفريق للعودة إلى تحقيق الإنجازات والوصول إلى المنافسات المختلفة.