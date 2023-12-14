مبارك الخالدي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الصربي داركو نيستروفيتش بالفوز الذي حققه الأخضر على فريق النجمة اللبناني 2-1 في ختام مشاركة الفريق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وقال داركو انه رغم غياب فرصة التأهل فإننا كانت لدينا عدة أهداف قبل خوض المباراة وهي تحقيق الفوز لما لذلك من أثر كبير على الفريق ومعنويات اللاعبين، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا في هذه المرحلة.



وأضاف أن الحفاظ على وتيرة الفوز مهمة للفريق في المرحلة المقبلة فضلا عن الاطمئنان على حالة بعض اللاعبين العائدين من إصابات ودخولهم تدريجيا في أجواء المباريات، كما أننا اتخذنا قرارا قبل المباراة بإراحة البعض منهم بسبب مشاركاتهم المتتالية وتجنبا لأي إرهاق لهم نظرا لما ينتظرنا من مباريات مهمة في بطولة الدوري ومنها مواجهة السالمية السبت المقبل.



إلى ذلك، اطمأن الجهاز الفني على إصابة اللاعب يوسف ماجد الذي تعرض لخلع في الكتف اثر مشاركته مع احد اللاعبين، حيث تمكن الجهاز الطبي من إعادة الكتف لوضعه الطبيعي قبل نقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.