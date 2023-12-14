في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، قامت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي بتوزيع أكثر من 2000 وجبة غذائية على الأسر المتواجدة في مدارس الإيواء، بالإضافة إلى توزيع كسوة على 400 مستفيد من الأطفال والأيتام. وقال رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري: ندرك تحديات الحياة في هذا السياق الصعب ونعمل بجد لتلبية احتياجات الأسر النازح مشيرا إلى أن التقارير الحالية تفيد بأن أكثر من 17 ألف شخص، بينهم 7 آلاف طفل، قد استشهدوا في غزة، بالإضافة إلى من هم تحت الأنقاض، وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 46 ألف إصابة، وهذا يعكس الحجم الكبير للتحديات الإنسانية التي نواجهها. وتحدث عن الأوضاع المتدهورة في غزة بسبب النزوح، حيث يبحث ما يقرب من 1.9 مليون شخص عن مأوى، وتشير التقارير إلى نقص في المرافق الأساسية، مثل الحمامات والمراحيض، ويزيد ذلك من خطر انتشار الأمراض وتفاقم الوضع الإنساني.