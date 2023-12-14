نفذت فرق البلدية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في محافظات الفروانية والعاصمة والجهراء عدة جولات ميدانية لرفع عربات البيع المتنقلة المخالفة «فود تراك»، تفعيلا للوائح والأنظمة للحد من المظاهر السلبية واتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة حيال تلك المخالفات ومرتكبيها.



وأسفرت الجولات الميدانية عن حجز 35 عربة بيع متنقلة ورفعها من الموقع المخالف، إلى جانب ضبط 37 عاملا مخالفا وإحالتهم للجنة الثلاثية لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.



ودعت البلدية أصحاب عربات البيع المتنقلة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة، مشددة على أن فرقها الميدانية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين واتخاذ كل الاجراءات الرقابية حيال المخالفات التي ترصدها أثناء جولاتها الرقابية.