بحضور رئيسة مجلس إدارة منصة «فو» الشيخة عهود سالم العلي وحشد من الشخصيات والحضور، قدم عالم الأحياء ومختص السلوك البشري د.خالد غطاس محاضرة حول «حياتنا وعلاقاتنا ومشاكلنا اليومية» بعنوان «أنت بريء» في إطار علمي متطور وقريب من النفس، وذلك في مركز جابر الثقافي.



وتحدث غطاس بأسلوبه الفريد الممتع وطريقته المبسطة عن حياتنا وعلاقاتنا ومشاكلنا اليومية محاولا طرحها من منظور آخر يساعد على فهمها وإيجاد حلول تتماشى معها، كما سلط الضوء على جملة من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسبل الحديثة للتعامل معها وتجاوزها بأسلوب يستحضر الوعي والإدراك، كما أجاب عن أسئلة الحضور.



جدير بالذكر أن د.خالد غطاس عالم أحياء ودخل قلوب الملايين من خلال محاضراته المميزة وفيديوهاته التي حققت انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى كتبه التي يطرح بها أفكاره، من خلال قصص فلسفية قصيرة تحاكي أزمات الإنسان المعاصر كالانحسار في التواصل الحقيقي مع محيطه، والمبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا وغيرها.