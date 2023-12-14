عبدالعزيز الفضلي



أكدت الموجهة الفنية لمادة الحاسوب بالإنابة منى سالم عوض استمرار التسجيل بمسابقة الكويت الوطنية للروبوت الذكاء الاصطناعي «المسابقة الوطنية للروبوتات»، التي ينظمها التوجيه الفني لمادة الحاسوب بالتعاون مع منظمة Rec Foundation العالمية للعام الدراسي 2024/2023، وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاع التعليم العام بوزارة التربية وجامعة الكويت.



وأضافت عوض أنه سيتم عقد ورش عمل متنوعة للفرق المشاركة خلال يناير المقبل، على أن يتم تنظيم المسابقة الوطنية لجميع الفئات في الفترة من 20 إلى 22 فبراير المقبل.



‏ودعت الطلبة والطالبات الراغبين في المشاركة بالمسابقة، من المرحلة المتوسطة أو الثانوية، الى ‏التوجه لرئيس قسم الحاسوب في المدرسة للتسجيل للتسجيل في المسابقة. الجدير بالذكر أن الفرق الفائزة ستمثل الكويت في المسابقة العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية خلال



أبريل 2024.