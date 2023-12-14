نظمت دار العثمان حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لحفظ القرآن الكريم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، برعاية وحضور م.حمد البرجس مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة، وبحضور كل من عميد عائلة العثمان نوري عبدالله العثمان، وأعضاء لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، وذلك ضمن دورتها السادسة المنفذة من قبل مبرة المتميزين وبإشراف بيت الزكاة وبالتعاون مع وزارة التربية، وجرت فعاليات الحفل على مسرح جمعية العون المباشر في منطقة حولي، بمشاركة 1000 طالب وطالبة من وزارة التربية والتعليم الخاص. وتأتي المسابقة دعما وتشجيعا للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لحفظ كتاب الله وتدبره وتعزيزا لإذكاء روح المنافسة الإيمانية الشريفة بين الطلبة. وفي كلمته، عبر راعي الحفل م.حمد البرجس عن سعادته بتكريم المتميزين من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن سعادته بالإنجاز العظيم الذي حققته هذه المسابقة بتطورها واستمرارها للعام السادس على التوالي منذ انطلاقتها، مثمنا بذلك الجهود التي تبذلها لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في إقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها، ومن ضمنها هذه المسابقة التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتشجعهم على حفظ كتاب الله الكريم. وشكر البرجس كل من ساهم في نجاح هذه المسابقة، بدءا من بيت الزكاة المشرف على المشاريع الخيرية لثلث العثمان، ولمبرة المتميزين لدورها المتميز والفعال في تنفيذ هذه المسابقة، ولإدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية لدعمهم المستمر، ولأبناء عائلة العثمان على مساعيهم الدؤوبة في سبل الخير مقتفين بذلك أثر والدهم المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان. من جانبه، أعرب م.عدنان عبدالله العثمان عن شكره للبرجس لرعايته الحفل وتشجيعه المستمر لمشاريع الخير التي يقوم بها ثلث المرحوم عبدالله العثمان، مثنيا على الجهود القيمة التي تبذلها لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان، ولبيت الزكاة الشريك الفعال في جل الأعمال الخيرية، ولمبرة المتميزين ووزارة التربية.