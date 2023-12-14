في ظل الغياب شبه التام للكهرباء والذي يصل الى نحو 23 ساعة في اليوم في بعض المناطق وقد يمتد لعدة أيام في مناطق أخرى، تشهد أسعار بطاريات الإضاءة ارتفاعا هائلا في الأسعار فاق القدرة الشرائية لكثير من السوريين، حيث يتراوح متوسط دخل الفرد ما بين الـ200 و250 ألف ليرة، ما دفع بعضهم إلى للجوء للمستعمل أو التقسيط.



وبحسب تقرير لموقع جريدة «الوطن» الموالي، وصلت اسعار البطارية من نوع «جل»، إلى 190 الف ليرة لذات الاستطاعة 7 أمبيرات، و220 ألفا للبطارية ذات الاستطاعة (9 أمبيرات). أما ذات الاستطاعة (12 أمبيرا) فيصل سعرها إلى 340 ألفا، وذات الاستطاعة (40 أمبيرا) بمليون و300 ألف ليرة، وأما البطارية ذات الاستطاعة (90 أمبيرا) فوصل سعرها إلى مليونين ونصف المليون، فيما تجاوزت ذات الاستطاعة (150 أمبيرا) 3 ملايين ونصف المليون.



وفيما يتعلق بأسعار البطاريات من النوع «السائل»، فيبدأ سعر ذات الاستطاعة (35 أمبيرا) منها 600 ألف، وذات الاستطاعة (55 أمبيرا) 750 ألفا، فيما تجاوزت ذات الاستطاعة (100) أمبير المليون ليرة، وبلغ سعر ذات الاستطاعة (200 أمبير) أكثر من مليونين ونصف المليون ليرة، وكلما زادت الاستطاعة طبعا يزداد السعر.



وفيما يخص بطاريات الطاقة الشمسية، فيصل سعر بعضها إلى أكثر من 10 ملايين ليرة.



أما البطاريات المستعملة، فبين أحد أصحاب المحال أن سعرها يتراوح بين 50 ألفا - للمليون ونصف المليون ليرة حسب الاستطاعة والاستهلاك، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بسبب «ارتفاع الكسر» وتلفها.



واعتبر الباعة أن الغلاء العام هو السبب الرئيسي، وكذلك ازدياد الطلب عليها مع بداية الشتاء تزامنا مع غياب الكهرباء.



وأوضحوا أيضا أن السوق يشهد ارتفاعا وانخفاضا وبالتالي لا يستطيع أصحاب المحال الثبات على سعر محدد، فقد شمل الغلاء مستلزماتها الأخرى من شاحن وليدات وغيرها.



أحد الباعة قال إن أرباح بيع البطاريات لا تتجاوز عشرات الآلاف، كما أن الأسعار متابعة من التموين، معتبرا أن التاجر هو من يحدد السعر النهائي وعلى أصحاب المحال الرضوخ للسعر أو رفض الشراء.



«الجودة» مواطنون اشتكوا من أن معظم أنواع البطاريات المنزلية رديئة، رغم ثمنها المرتفع، وأن الحظ عامل رئيسي، بحسب التقرير.



وأوضح بعضهم أنه لم يمض على شرائهم آخر بطارية 100 أمبير سوى 9 أشهر فقط، لتصبح شحيحة وبالرمق الأخير، وهو ما يضطرهم اليوم لتبديلها، أي لشراء بطاريات جديدة وبأسعار مضاعفة.