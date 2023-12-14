رغم تزايد الضغوط الدولية، واصل جيش الاحتلال قصفه الجوي والبري والبحري على قطاع غزة، حيث يواجه مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية اسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود بينهم ضباط باعتراف الجيش نفسه.



وقد اعترفت إسرائيل أمس، بأكبر خسائر منذ بدء اجتياحها البري قبل أكثر من شهر ونصف، بعد ان نصبت فصائل المقاومة كمينا لقواتها بمدينة غزة، حيث أكد الجيش مقتل 10 عسكريين بينهم خمسة ضباط منهم ضابط برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني وهي اعلى رتبة تعترف اسرائيل بمقتلها حتى الآن.



ومن بين القتلى، بحسب البيان، قائد الفرقة 13 في لواء جولاني وقائد سرية في الفرقة نفسها، وقائدا سرية وفصيلة في الفرقة 51 في لواء جولاني، وكذلك قائد سرية مقاتلين في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة 669 إضافة إلى ثلاثة جنود.



وأقر كذلك، بإصابة 21 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة.



وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بأن «لواء جولاني لايزال يخوض قتالا شرسا فوق الأرض وتحتها في حي الشجاعية شمالي غزة».



وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن أغلب القتلى سقطوا في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع، حيث دخلت وحدة مشاة تطارد مقاومين من حماس إلى بناية وفقدت الاتصال بالقاعدة.

ولدى إرسال وحدة أخرى لدعمها تم تفجير قنابل في البناية وفتح مسلحون النار. وهذه الرواية تتوافق مع ما اعلنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، من انها تمكنت مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين محكم وسط قطاع غزة، تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس دكتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.



واعتبرت «حماس» «إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عن مقتل عشرة أغلبهم من الضباط في الشجاعية شرق غزة، وتزايد أعداد قتلاهم في مختلف محاور القتال، يؤكد حجم الخسارة والفشل لقادة الكيان وجيشه في مواجهة بأس المقاومة وكتائب القسام الذين يوفون بوعدهم بجعل غزة مقبرة للغزاة».



وتاليا أعلنت «القسام»، أن مقاتليها استهدفوا 7 دبابات وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس. كما أكدت استهداف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.



بدورها، ذكرت «سرايا القدس»، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات إسرائيلية وناقلة جند بقذائف تاندوم، وعبوات ناسفة في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة. وأضافت أنهم اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر في محاور التقدم بالشجاعية وأوقعوها بين قتيل وجريح.



وبموازاة المعارك الضارية واصل الجيش الاسرائيلي استهداف المباني المدنية ومراكز الإيواء، حيث سقط عدة اشخاص بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الدرج التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شرقي مدينة غزة، وكذلك في استهداف مدرسة أبو حسين التابعة لـ(أونروا) أيضا والتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهد فلسطينيان على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح وسط القطاع، بحسب ما أعلنت قناة «الجزيرة».



وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عدد ضحايا الحرب ارتفع إلى «18608 شهيدا وأكثر من 50594 جريحا».



إلى ذلك، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط الأوسع بسبب الصراع في غزة، فيما اجتمع مسؤولو الأمم المتحدة وساسة ومجموعات إغاثة في جنيف أمس للبحث عن حلول لأزمة نزوح عالمية.



وقال غراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، والذي يعقد كل أربع سنوات «هناك كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، وحتى الآن فشل مجلس الأمن في وقف العنف».



وأضاف «نتوقع سقوط مزيد من القتلى من المدنيين وزيادة المعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة».



بدوره، قال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن قطاع غزة يواجه «كارثة صحية عامة» بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني.



وقالت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «نعلم جميعا أن نظام الرعاية الصحية ينهار أو انهار».