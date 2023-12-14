تتزايد عزلة إسرائيل الديبلوماسية في حربها على قطاع غزة، إذ طالبت الأمم المتحدة في قرار جديد بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القصف «العشوائي» للمدنيين يقلل من الدعم الدولي. وشنت إسرائيل حربها الشعواء على القطاع، ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، معتمدة على تعاطف دولي واسع.



لكن منذ ذلك الحين حاصرت القوات الإسرائيلية القطاع وحولت أغلبه إلى ركام وقتلت أكثر من 18 ألفا من سكانه، وأصابت نحو 50 ألفا، ووسعت حملتها البرية من شمال قطاع غزة إلى الجنوب باقتحام مدينة خان يونس الجنوبية الرئيسية.



وطالبت الأمم المتحدة فجر أمس، بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.



ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة، وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته إسرائيل وثماني دول أخرى فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.



وليس لقرار الأمم المتحدة أي قوة قانونية إلزامية لكنه أقوى مؤشر حتى الآن على تراجع الدعم الدولي لأفعال إسرائيل.



ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وحثت الدول على الضغط على إسرائيل للامتثال له، وكرر القيادي في حماس عزت الرشق ما ورد في بيان السلطة الفلسطينية وقال عبر تطبيق تلغرام إن على إسرائيل «وقف عدوانها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا».



وقبل صدور القرار، قال بايدن إن إسرائيل تحظى الآن بدعم «معظم دول العالم» بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حربها ضد حركة «حماس».



وأضاف خلال فعالية لجمع تبرعات في واشنطن «لكنهم بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث».



وجاء تصريح بايدن بعد إصدار زعماء كندا واستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدعو إلى وقف إطلاق النار منفصل عن دعوة الأمم المتحدة، وقال الزعماء الثلاثة «من غير الممكن أن يكون ثمن هزيمة حماس استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين».



وفي أكبر مؤشر علني على الخلاف بين الزعيمين حتى الآن، قال بايدن أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى تغيير حكومته المتشددة، وان إسرائيل «لا يمكنها في نهاية المطاف أن تقول لا» لقيام دولة فلسطينية مستقلة وهو أمر يعارضه اليمينيون المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية.



وقال نتنياهو إن إسرائيل تختلف مع واشنطن بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب وتعارض دعوات الولايات المتحدة لأن تحكم السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب القطاع.