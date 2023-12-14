محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة «فورتشن بيزنس انسايت» أن حجم سوق الغازات الصناعية العالمية سيتجاوز 148.16 مليار دولار بحلول 2028، مقارنة بـ 91.29 مليار دولار في 2021، وأنه سيحقق معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 7.2% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.



وقال التقرير إن السوق سيحقق هذا النمو الكبير بفضل الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة واللامركزية، في حين تسهم التطورات التكنولوجية السريعة والابتكار والمبادرات الحكومية في دول آسيا والباسيفيك في نمو سوق الغازات الصناعية بقوة. وأوضح التقرير أنه من خلال الاستفادة من البيانات المتعمقة عبر سلسلة قيمة الطاقة والأبحاث التي قام بها فريق عالمي من المحللين، تبين أن الطاقة والحلول المتعلقة بها تمكن الشركات المعنية بصناعات النفط والغاز، وفي المراحل الأولية والوسطى والنهائية من اتخاذ قرارات واثقة، حيث يتم تحديد رؤى ثاقبة للمستقبل على المديين القصير والطويل، وتدعم العملاء لاغتنام الفرص المتخصصة، وإدارة تحديات السوق، والتخطيط لاستراتيجيات التوسع، وتعزيز كفاءة العمليات في مشهد الطاقة العالمي المترابط والديناميكي.



وأشار الى أن السوق ينقسم حسب المنتج الى الأوكسيجين والنيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والارغون وغيرها، بينما ينقسم من حيث المستخدم النهائي الى الرعاية الصحية والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات.