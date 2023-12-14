منصور السلطان



تمكنت فرقة من رجال المباحث الجنائية من إلقاء القبض على مروّج مخدرات، خلال كمين نصب له في منطقة المهبولة والعثور معه على 11 ظرفا من مادة الشبو المخدرة.



وأفاد مصدر أمني، بأن معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية بينت أن وافدا آسيويا يروج المواد المخدرة على الشباب في منطقة المهبولة، وعليه تم إرسال مصدر سري والاتفاق معه على شراء كمية من مادة الشبو المخدرة، وخلال عملية التسلم والتسليم التي تمت في منطقة المهبولة، داهم رجال المباحث الموقع وألقوا القبض عليه وبحوزته 11 ظرفا مليئة بمادة «الشبو» المخدرة.



وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يقوم ببيع المواد المخدرة على الشباب في عدة مناطق، وان لديه شريكا من جنسيته غادر البلاد منذ عدة أيام.



وفي السياق نفسه، تم ضبط وافد يتعاطى المواد المخدرة وبحوزته كيس شبو وأدوات تعاط خلال مروره على نقطة تفتيش أقيمت على مدخل منطقة المهبولة، وتمت إحالته الى الجهة المختصة.