قالت النجمة الاميركية جينيفر أنيستون إن نجوم المسلسل الشهير «فريندز»، الذين ظلوا مقربين حتى بعد انتهاء تصوير المسلسل عام 2004، تبادلوا رسائل نصية قبل ساعات فقط من وفاة صديقهم الممثل ماثيو بيري، عن عمر ناهز 54 عاما في أكتوبر الماضي.



وأضافت انيستون (54 عاما) وعيونها دامعة، في لقاء مع مجلة «Variety»، ان ماثيو بيري كان «سعيدا» و«بصحة جيدة» في الأيام التي سبقت وفاته. وتابعت «كنت أراسله حرفيا في ذلك الصباح، «ماتي المضحك» لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدا»، مضيفة: «أفتقده كثيرا».



ونوهت بأن بيري كان له طريقته في التحدث التي مثلت إضافة مهمة إلى الأدوار التي كان يقوم بها.