طوّر علماء أول برنامج ذكاء اصطناعي في العالم لقراءة الأفكار، والذي يترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة، وذلك بواسطة خوذة مغطاة بمستشعر تراقب نشاطا كهربائيا محددا في الدماغ أثناء تفكير مرتديها، وتحولها إلى كلمات بدقة تصل تفوق نسبة 90%.



وابتكر فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني هذه التقنية، وقالوا إنها يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المرضى الذين أصبحوا صامتين بسبب السكتة الدماغية أو الشلل، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



كما يعتقد فريق الباحثين أيضا أن الابتكار سيسمح بالتحكم السلس في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، ما يسمح للبشر بإعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها. ونشرت الصحيفة صورة من مقطع فيديو لشخص يفكر في جملة معروضة على الشاشة، ثم تتحول بعد ذلك إلى ما فك تشفيره نموذج الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج متطابقة تماما تقريبا لدرجة مذهلة.



وكانت التكنولوجيا السابقة لترجمة إشارات الدماغ إلى اللغة تتطلب إما إجراء عملية جراحية لزرع أقطاب كهربائية في الدماغ، أو المسح باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وهو أمر مكلف ويصعب استخدامه في الحياة اليومية.



لكن التكنولوجيا الجديدة تستخدم خوذة بسيطة فوق الرأس لقراءة ما يفكر فيه الشخص.