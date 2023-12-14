

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخصين للاتجار في المواد المخدرة وترويج السموم في منطقة جابر الأحمد، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، «وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري وأخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على 35 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية حصيلة البيع. ‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بغرض ترويجها، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما».



‏وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الأمن الجنائي وكل قطاعات الوزارة مستمرون في حربهم الشرسة وضرباتهم المتتالية ضد تجار السموم ولضبط مروجيها.



وتهيب الوزارة بالجميع للتعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ: 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات: 1884141.