سلطان العبدان



قدم 41 نائبا طلبا الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون لاستعجال مناقشة التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية، والخاص بقضية الجمع بين الوظيفة والدراسة والتصويت عليه في جلسة الثلاثاء 9 يناير 2024. وجاء في الطلب النيابي ان المادة (13) من دستور الكويت نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه. ولما كان يحظر على الموظفين الكويتيين الجمع بين الوظيفة والدراسة بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والذي يقضي بعدم اعتماد جهة العمل للمؤهل الدراسي الجديد الذي حصل عليه الموظف بعد انتهاء دراسته، ودعما للشباب الكويتي وتشجيعهم على استكمال دراستهم لتحسين مستواهم العلمي والعملي، فقد ارتئي إجراء تعديلات تشريعية على المرسوم بالقانون المشار اليه أعلاه حتى يتسنى للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية الجمع بين الوظيفة والدراسة. وأضاف النواب في طلبهم: لذا نتقدم بطلب استعجال مناقشة التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والتصويت عليه، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وإقراره لأهميته، حيث انه يمس شريحة كبيرة من فئات المجتمع الكويتي.