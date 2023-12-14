تماشى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء مع التوقعات، وأبقى معدلات الفائدة كما هي دون تغيير بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.



وتعد هذه هي المرة الثالثة «على التوالي» التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.



وضمن مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ شهر مارس من العام الماضي 2022، عندما رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى بين مستوى 0.25% و0.50%.



وخلال العام الماضي 2022 رفع الفيدرالي الفائدة في سبع مناسبات، بينما رفعها العام الحالي 2023 أربع مرات فقط بوتيرة أبطأ، كما قام بتثبيتها أربع مرات، من بينهم ثلاث مرات على التوالي (آخرها في اجتماع امس)، في ضوء العلامات المتزايدة على نجاح السياسة النقدية في إبطاء معدلات التضخم والذهاب به قرب المستوى المستهدف عند 2%.



ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة في المرة الأخيرة في اجتماع يوليو بعد رفعها بوتيرة سريعة تاريخيا منذ مارس من العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي كان يبلغ حينها 8%، قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك في شهر يونيو عند 9.1%، ليبدأ في التباطؤ بعد ذلك اعتبارا من نوفمبر 2022.



وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 5.4%.



وتشير غالبية التوقعات إلى انتهاء دورة رفع الفائدة، والاتجاه نحو خفضها بوتيرة معتدلة خلال العام المقبل 2024.