قضت محكمة استئناف أميركية أمس بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ليس بمقدوره تأكيد الحصانة الرئاسية في مواجهة دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي. جان كارول التي تتهمه بالاغتصاب، مما يوجه انتكاسة قانونية أخرى لترامب. وأيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن قرار قاض اتحادي برفض طلب ترامب تأكيد حقه في الحصانة، حيث وجدت أن الرئيس السابق انتظر طويلا أكثر مما يلزم لإثارة هذا الطلب كوسيلة للدفاع.



ووصفت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب في القضية، الحكم بأنه «معيب تماما»، وقالت إن ترامب سيطالب المحكمة العليا «بمراجعة فورية».



وتسعى كارول من خلال الدعوى التي أقامتها ضد ترامب للحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار بسبب تعليقات أدلى بها في يونيو 2019، عندما كان في سدة الحكم، بعد أن اتهمته علنا للمرة الأولى بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر بمانهاتن في منتصف التسعينيات.



ونفى ترامب معرفته بكارول، وقال إنها اختلقت ادعاء الاغتصاب للترويج لمذكراتها القادمة.



ورفعت كاتبة العمود السابقة في مجلة «إيل» دعوى قضائية في نوفمبر 2019، لكن ترامب انتظر حتى ديسمبر 2022 قبل أن يؤكد أن الحصانة الرئاسية المطلقة تحميه من الدعوى القضائية التي رفعتها كارول. وبموجب تلك الحصانة، يتمتع الرئيس بحصانة كاملة من العديد من أنواع الدعاوى المدنية أثناء توليه منصبه.