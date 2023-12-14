أدى رئيس الوزراء الپولندي المؤيد لأوروبا دونالد توسك وحكومته اليمين الدستورية امس، منهيا رسميا ثماني سنوات من الحكم الشعبوي القومي في پولندا.



وتعهد توسك وهو سياسي مخضرم شغل سابقا منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2014، باستعادة مكانة پولندا داخل الاتحاد الأوروبي ومضاعفة الجهود لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا المجاورة.



وقال توسك، بعدما أدت حكومته اليمين في حفل أقيم في القصر الرئاسي، «وطننا مكان للمعجزات السياسية والمدنية»، مرحبا بالإقبال القياسي للناخبين.



وفاز الائتلاف المدني بقيادة تاسك المتحالف مع حزبين سياسيين آخرين، بغالبية في البرلمان في مواجهة القوميين الشعبويين من حزب القانون والعدالة في انتخابات 15 أكتوبر.



وحصل توسك وحكومته على دعم البرلمان امس الاول في تصويت على الثقة.



وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس، على منصة «إكس»، أن «دونالد توسك يريد إعادة پولندا إلى قلب الاتحاد الأوروبي، وهذا بالتحديد المكان الذي تنتمي إليه». وعبر عن ارتياحه «للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وپولندا وكذلك العلاقات الألمانية الپولندية».



من جهتها، أرسلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني «تهانيها إلى دونالد توسك على ولايته الجديدة كرئيس للوزراء.. في انتظار لقائه غدا في المجلس الأوروبي في بروكسل».



وخلال المراسم، أعلن الرئيس الپولندي أندريه دودا، حليف حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، أنه «منفتح» على التعاون مع السلطة التنفيذية الجديدة، لكنه أكد التزامه برنامجه المحافظ أيضا.