عاطف رمضان

‏قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، د.جاسم الاستاد، بدعوة جميع الجهات المعنية في مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) للتأكيد على التعاون اللامحدود بين الجهات المعنية من خلال عقد اجتماعات مكثفة للمساهمة في حل جميع العقبات والمعوقات المؤثرة على إنجاز المشروع وفق الجدول المحدد، والذي سيكون إضافة جوهرية ونقلة نوعية للنقل الجوي في مطار الكويت الدولي .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، واهتمامه المباشر بالمشاريع التنموية وعلى وجه الخصوص بضرورة التعاون البناء بين جميع الجهات المساهمة في الإسراع من وتيرة العمل في مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.