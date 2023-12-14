السوق الأول استحوذ على 62.8 مليون دينار من إجمالي السيولة.. مقابل 9.5 ملايين للسوق الرئيسي

السيولة الأجنبية تقدر بنحو 21 مليون دينار.. تشكل 29% من إجمالي سيولة السوق اليوم

شريف حمدي

قفزت سيولة البورصة في جلسة اليوم (الخميس) الختامية لتعاملات الأسبوع بنسبة 31% بإجمالي 72.7 مليون دينار على وقع المراجعة الدورية الأخيرة لهذا العام لأوزان الأسهم الكويتية ضمن مؤشر «فوتسي»، وذلك مقارنة بجلسة امس والتي تقدر سيولتها بـ 55.3 مليون دينار، واستحوذ السوق الأول على 62.8 مليون دينار من إجمالي السيولة مقابل 9.5 ملايين دينار للسوق الرئيسي.



واستهدفت السيولة الأجنبية الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر خلال مزاد الاغلاق، إذ تقدر السيولة الأجنبية بنحو 21 مليون دينار، تشكل 29% من إجمالي السيولة التي استقبلتها البورصة اليوم، حيث كانت محصلة السوق قبل مزاد الإغلاق 51.5 مليون دينار بواقع 42 مليون دينار للسوق الأول و9.5 ملايين دينار للسوق الرئيسي، ما يشير إلى أن السوق الأول استقبل خلال مزاد الإغلاق نحو 20.8 مليون دينار.