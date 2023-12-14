عاطف رمضان

قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د. جاسم الأستاد، بزيارة ميدانية لمشروع الطرق بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم، والذي يهدف إلى تخفيف الزحام المروري الذي كان أحد العوائق الرئيسية في المنطقة المحيطة بالمشروع.

كما يطور المشروع تقاطع شارع الغزالي مع الدائري الخامس، ويشمل عمل جسر يمر فوق شارع الغزالي لتسهيل الحركة المرورية من وإلى الأفنيوز، إضافة إلى تطوير الدائري الخامس مع شارع المطار وعمل طريق جديد يربط الخامس وطريق «2» ومواز لطريق المطار.

وقدم مهندس المشروع عرضا تقديميا عن مراحل انجاز المشروع والتي بلغت 89.30%. وشرح العوائق التي واجهته والتي جاري حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في شهر مايو 2024.