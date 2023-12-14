نفى مدير إدارة مكتب المدير العام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم وجود ربط آلي بين المعلومات المدنية و قطاع البنوك في توفير خدمة تحديث بيانات المتوفي.

وأكد الشمري أن الهيئة وفرت هذه الخدمة منذ فترة سابقة تزيد عن 9 سنوات وذلك لتوفير بيانات محدثة عن حالة وفاة الشخص تتضمن الرقم المدني والجنسية وتاريخ تأكيد الوفاة ومرجع الوفاة بالتعاون والربط الآلي مع وزارة الصحة ، حيث تقدم الهيئة بدورها هذه البيانات المحدثة من خلال الربط الآلي مع عدة جهات تصل إلى 14 جهة حكومية و 7 بنوك محلية.

كما أضاف الشمري أن الهيئة تؤكد استمرار ومواصلة مساعيها وتعاونها مع كافة الجهات لتوفير جميع الخدمات والبيانات اللازمة لها.