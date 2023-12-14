وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة العلنية ليومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عند الساعة التاسعة صباحاً، استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وستكون جلسة يوم الأربعاء امتداداً لجلسة الثلاثاء .



ويتضمن جدول أعمال الجلسة، بالإضافة إلى الرسائل الواردة وعددها 4 رسائل والأسئلة البرلمانية، تقارير اللجان البرلمانية التي ستتم مناقشتها ومنها تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الدوائر الانتخابية وتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون إقامة الأجانب، وتقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن بعد التصويت عليهما الأحد المقبل وتقرير لجنة الإسكان والعقار بشأن التمويل العقاري.