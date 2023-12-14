توفي النائب التركي عن حزب السعادة حسن بيتماز أمس بعدما أغمي عليه خلال إلقائه خطابا مناهضا لإسرائيل أمام البرلمان الثلاثاء، انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وسياسة الحكومة تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وتعرض بيتماز (53 عاما) لأزمة قلبية خلال إلقاء خطابه أمس الأول، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ڤيديو لحظة سقوطه أرضا، ولوحظ وجود لافتة بجانبه مكتوب عليها «إسرائيل قاتلة».



وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أمس في منشور على أكس، عن وفاة بيتماز، وهو عضو البرلمان عن «حزب السعادة الإسلامي».



وقال قوجة «لم يتم التمكن من إنقاذ حسن بيتماز، على الرغم من كل التدخلات التي تمت في وحدة العناية المركزة بمستشفى أنقرة بيلكنت، حيث عولج. توفي صباح الخميس. رحم الله نائبنا وأتقدم بالتعازي لأسرته وكل محبيه وخاصة حزب السعادة».