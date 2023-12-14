أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع المساجد م. بدر العتيبي تعميما إداريا رقم 16 لسنة 2023 الى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن إقامة صلاة الاستسقاء في الساعة العاشرة صباحا يوم السبت الموافق 16/12/2023م.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قد ثبت عن عبدالله بن زيد ÿ: «أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» رواه البخاري ومسلم.



فصلاة الاستسقاء مستحبة ومشروعة لطلب السقيا من الله تعالى.



وتابع تعميم وكيل الاوقاف المساعد: وعملا بالسنة المطهرة يرجى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت 3 جمادى الآخرة 1445ه الموافق 16/12/2023م الساعة 10:30 صباحا في جميع المساجد المحددة لكل محافظة حسب الجدول المرفق.



واضاف تعميم م. بدر العتيبي «مع ضرورة دعوة الأئمة والخطباء جمهور المصلين للتوجه إلى تلك المساجد لأداء الصلاة فيها، وموعظتهم وحثهم على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى»







