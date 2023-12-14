أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية النائب فارس العتيبي ان اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والموارد البشرية البرلمانيتين ستستأنف اجتماعاتها الاثنين المقبل للنظر في الاقتراحين بقانون المتعلقين بالبديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، موضحا ان مثل هذه الملفات مرتبطة بأمور مالية ما يستوجب تفعيل اللجنة المشتركة وعقد اجتماع مع المالية البرلمانية.

وقال العتيبي انه ونظرا لأهمية الملفين، لارتباط البديل الاستراتيجي بشريحة كبيرة من موظفي الدولة تعرضت لإجحاف لفترة طويلة نتيجة لتباين الرواتب، ولأن ملف الوظائف القيادية لا يقل أهمية كونه الركيزة الاساسية في ادارة الدولة وضرورة حسن اختيار القيادين وضبط آلية تعيينهم تمت الدعوة للاجتماع.

وأكد العتيبي أن لجنة الموارد ارتأت الطلب من المجلس تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفقا لاحكام المادة 43 من اللائحة الداخلية، وقد وافق المجلس مشكورا على ذلك، وستباشر اللجنة المشتركة اعمالها بدءا من الاسبوع المقبل تماشيا مع الخارطة التشريعية لبحث الملفين.