إسماعيل:هناك فحوصات مجانية للسكر والضغط والكوليسترول لتشخيص الحالات وتوجيهها للعلاج المناسب

سيقوم نخبة من أطباء واخصائيي السمنة والتغذية للتوعية بخطورة أمراض السمنة، وعلاجاتها المتاحة

على هامش استضافتها للمؤتمر الخامس عشر لجمعية القلب الخليجية، أعلنت جمعية القلب الكويتية عن تنظيمها يوما مفتوحا بعنوان" قلبك حياتك" يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر،بمول 360، وذلك للتوعية والوقاية من أمراض القلب والشرايين، والحفاظ على الصحة العامة بتبني نظام حياة صحي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لليوم المفتوح د. عبد الله إسماعيل استشاري القلب والقسطرة إن اليوم المفتوح سيكون فرصة لمن يرغب بالحفاظ على صحة قلبه حيث إنه سيكون هناك فحوصات مجانية للسكر والضغط والكوليسترول لتشخيص الحالات وتوجيهها للعلاج المناسب.

وأضاف أن اليوم المفتوح سيضم نخبة من أطباء السمنة للتوعية بخطورة أمراض السمنة، وعلاجاتها المتاحة "الخيارات الجراحية وغير الجراحية"، كما أن أطباء الجهاز التنفسي سيتواجدون أيضا للتوجيه والتوعية بأخطار التدخين بأنواعه "التقليدي والإلكتروني" وسبل الوقاية منه، وكذلك طرق الإقلاع عنه، مشيرا إلى أنه كذلك سيضم نخبة من أخصائيين تأهيل القلب والتغذية لمساعدة الناس على تغيير عاداتها الغذائية والنشاط البدني للحفاظ على صحتهم.

وأهاب د عبد الله إسماعيل بالجميع التوجه إلى فندق جراند حياة بمول 360 للحضور من الساعة 5 حتى 9 مساء يوم 16 ديسمبر، وإجراء الفحوصات اللازمة والمشاركة بالفعاليات.