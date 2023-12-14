حصلت الكويت على منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتزكية، وذلك خلال أعمال الدورة الـ26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعرب الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام بالتكليف أسامة المخيال في تصريح لـ«كونا»، عن شكره وتقديره لتزكية الكويت لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وأضاف المخيال الذي يحضر الدورة نيابة عن وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، أن التعاون في مجال السياحة العربية يسهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي، مؤكدا أن الكويت تدعم جميع السبل الممكنة في تفعيل العمل العربي المشترك بقطاع السياحة.

وتقدم المخيال بالتهنئة على اختيار ولاية صور العمانية عاصمة للسياحة العربية لعام 2024 في أثناء أعمال الدورة الـ26 في قطر، التي يختتم أعمالها اليوم، معربا عن شكره لقطر على حسن الاستقبال والاستضافة والتنظيم لأعمال الدورة.

من جهته، قال رئيس قطر للسياحة سعد الخرجي في كلمة خلال افتتاح أعمال دورة المجلس الوزاري العربي للسياحة إن صناعة السياحة شكلت أثناء العقود الثلاثة الماضية أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في العديد من دول العالم، مشيرا إلى اهتمام قطر بالسياحة.

وأضاف أن الثراء الطبيعي للسياحة العربية يفرض بذل المزيد من الجهود لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة والترويج لها على نطاق واسع سيعا لتنمية القطاع السياحي ودعمه في الدول العربية.

بدوره، أكد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى في كلمة له، ان منطقة الشرق الأوسط شهدت أداء قويا واستمرارا لقيادة عمليات التعافي، حيث إنه منذ 9 أشهر من العام الحالي نجحت في التخطي لأرقام ما قبل جائحة كورونا بنسبة تصل إلى أكثر من 20% وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية.