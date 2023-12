The Iron Claw



في إطار من الدراما والسيرة الذاتية، يدور العمل حول عائلة «فون إريك»، وكيف سطروا تاريخا حافلا في عالم المصارعة الاحترافية في فترة الثمنينيات بالقرن العشرين. الفيلم إخراج وتأليف: شون داركين، بطولة: زاك إيفرون، جيريمي ألين وايت، هاريس ديكنسون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 21 الجاري.









Masha and the Bear: Twice the Fun



تترك «ماشا» الغابة في سعيها إلى مغامرة بالمدينة، وهناك تمر بالعديد من المواقف والمفاجآت غير المتوقعة خلال حضورها حفل زفاف، ولاحقا تسعى لفعل كل ما في وسعها لإنقاذ الكريسماس.



الفيلم إخراج كل من: فاسيكو بيدوشيفيلي وأرتيم نوموف، بطولة: عدد من النجوم الروس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 21 الجاري.