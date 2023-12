أصبحت لعبة الرعب المستقلة «Five Nights At Freddy›s» واحدة من أكبر ألعاب الوسائط المتعددة انتشارا في العقد الماضي، فلا توجد لحظات مخيفة تجعلنا نقفز من مقاعدنا أكثر إثارة للدهشة من النجاح الهائل الذي حققته، وفي الوقت نفسه ليس من الصعب أن نرى سبب هذه الضجة، حيث إنها مليئة بالرعب المبتكر والمبدع.



تقع أحداث اللعبة الأصلية في مطعم بيتزا مهجور على طراز «Chuck E.Cheese»، حيث تدب الحياة في الآلات الترفيهية الميكانيكية ليلا، ونرى مدى شعور اللاعبين بالعجز، ليس لديهم أسلحة، ولا طريق للهروب، ولا شيء سوى مجموعة محدودة من الإجراءات الدفاعية، وكلها مرتبطة بمصدر طاقة يستنفد بسرعة، في محاكاة للهلاك، لقد كانت القاعدة الجماهيرية مستحقة، ولاتزال ضخمة بشكل غير متوقع.



ربما كان بإمكان محترف بأفلام تشويق مثل جون كاربنتر في مقتبل عمره أن يحافظ على رهاب الأماكن المغلقة، ذاك الشعور بأنك عالق في مكان واحد مع اقتراب الشر من جميع الجوانب، فما حصلنا عليه في فيلم «Five Nights At Freddy›s» بدلا من ذلك من المخرجة والكاتبة المشاركة إيما تامي، والمنتج جيسون بلوم، والمبدع الأصلي للعبة سكوت كوثون، هو عمل ضعيف في جوانب متعددة.



تدور أحداث الفيلم حول حارس الأمن مايك شميدت (جوش هوتشرسون) الذي ظن خطأ أن أبا سيئا هو خاطف في المركز التجاري، وعقابا له يعين للعمل، في نوبة المقبرة (هو الاسم الذي يطلق على النوبات الليلية) لمراقبة مطعم فريدي فازبيرز بيتزا الذي يعود تاريخه إلى الثمانينيات، حيث يتبين أن التماثيل الآلية، تتحرك أكثر مما قد يأمله المرء.



يمكن القول إن «مايك» يواجه مشاكل أكبر من تلك الحيوانات المخيفة ذات الحجم الكبير التي تتجول في مكان عمله الجديد، فإذا لم يتمكن من لملمة شتات نفسه، فقد يفقد حضانة أخته الصغيرة (بايبر روبيو) لصالح عمته الشريرة (ماري ستيوارت ماسترسون)، وهي وحش بدم ولحم وليست ميكانيكية.



يعاني «مايك» الكثير، فبالإضافة إلى تعرضه لليتم مبكرا، فإن اختفاء شقيقه الصغير في مرحلة الطفولة، والذي تم اختطافه خلال يوم في الحديقة ولم يتم رؤيته مرة أخرى، ما زال يطارده، نعم لقد اخترق هوس الرعب المعاصر بالصدمات جدران «فريدي» الملونة حتى. يقضي البطل، الذي يمثله هوتشرسون، وقتا أطول بكثير في صراع شياطينه والتحدث إلى الأشباح، سواء أكان ذلك مجازيا أو حرفيا، أكثر مما يقضيه في فحص الشاشات الثابتة بحثا عن علامات حركة.



وستجدون قلبكم يخفق بتوتر في الفيلم لفترة وجيزة وبشكل خافت بمجرد أن يستقر «مايك» فعليا داخل المطعم المهجور، والذي يبدو كمقبرة نيون وامضة لمكان ألعاب، لكن بدلا من حبسنا في نوبة ليلية كابوسية يستمر «Five Nights At Freddy›s» في البحث عن مخرج، فنشاهد «مايك» يقاتل من أجل الحضانة مع شرطية محلية (إليزابيث ليل)، ويمتلئ الفيلم بالحبكات الجانبية، مما أثر بشك سلبي على قصة الرعب فكانت المشاهد فاترة، وأقل إثارة مما هو متوقع.