القاهرة - هناء السيد



أكد السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وأتاحت للناخب المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السفير خليل الذوادي، امس تلا خلاله البيان التمهيدي لبعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.



وأعرب السفير الذوادي عن ارتياح بعثة جامعة الدول العربية للإعداد والتنظيم الجيد ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات، مشيرا إلى أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمنا ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية لترفعه الى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليتم إرساله لاحقا إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.



وهنأ السفير الذوادي مصر قيادة وحكومة وشعبا بنجاح الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أصبحت بيت خبرة للدول العربية يمكن الاستفادة منها في إجراء الانتخابات والاستحقاقات الديموقراطية.



واستعرض السفير الذوادي - خلال المؤتمر الصحافي - ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية حول مجريات المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقا إجمالا مع الالتزامات الانتخابية الدولية الواردة في المعاهدات الدولية التي اعتمدتها جمهورية مصر العربية، وشكل أساسا كافيا يرتكز عليه لإجراء انتخابات صحيحة، وتضمن الإطار القانوني كلا من دستور جمهورية مصر العربية والقوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يطرأ على الإطار القانوني أي تغيير يذكر مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018.



وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة من خلال تنظيمها العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشائها، وقامت بالتحضير والإعداد للحدث الانتخابي الذي خططت له عبر تصميم الجدول الزمني بطريقة محكمة حيث أعطت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الفترة الكافية لها.



وأضاف أنه تيسيرا منها على الناخبين سمحت الهيئة بتغيير مراكز الاقتراع، كما جهزت للناخبين الوافدين من المحافظات المختلفة لجانا انتخابية خاصة بهم تم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي ساهم في تيسير ممارسة الناخب لحقه الانتخابي.