القاهرة ـ هالة عمران



أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول 24 قطار مونوريل، من إجمالي 30 قطارا من المخطط توريدها لمشروع مونوريل 6 أكتوبر، بإجمالي 120 عربة، حيث يتكون كل قطار من 4 عربات وسيتم إجراء الاختبارات عليها بمركز السيطرة والتحكم.



وأكد وزير النقل أن مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة، ويجري الآن تنفيذ الأعمال الإنشائية، وأعمال تركيب الكاميرات بالمسار وأعمال التحويلات والأعمال الإنشائية بالمحطات والمسار والتشطيبات وأعمال ‏تصنيع المعدات وما يتم من إجراء الاختبارات عليها تباعا.



ويتم التحكم بقطارات المونوريل الخاصة بمشروع غرب النيل من مبنى مركز السيطرة والتحكم في ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالي 80 فدانا (336000 م2) والتي تشتمل على 13 مبنى.



ويتم تنفيذ المونوريل في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.



ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى في الشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.